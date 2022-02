Grecia va permite turistilor cu certificat european de vaccinare sa intre in tara fara a fi nevoie sa prezinte un test negativ pentru Covid-19, incepand cu 7 februarie. Autoritațile elene din Sanatate și Turism, au anuntat ca relaxeaza condițiile pentru turiști, fața de anul trecut, cand restricțiile impuneau atat certificat verde, cat și test negativ. […] The post Grecia relaxeaza condițiile pentru turiști. Fara test negativ pentru vaccinați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .