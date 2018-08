Ministerul Justitiei grec a refuzat extradarea catre Turcia a jurnalistului Turgut Kaya, condamnat de autoritațile de la Ankara pentru participare la o organizatie „terorista”, informeaza Agerpres . Turgut Kaya a fost arestat pentru prima data in Grecia in aprilie 2015. El a fost pus in libertate, dar ulterior a fost din nou arestat, in februarie acest an, pe baza unui mandat international emis pe numele sau de Interpol. Curtea Suprema a Greciei l-a condamnat la finalul lunii mai, dand unda verde pentru extradarea sa in Turcia, care il urmareste pentru participare la o organizatie ‘terorista’.…