Grecia redeschide multe dintre hoteluri şi şcolile Grecia a facut ieri un nou pas spre normalitate dupa criza coronavirusului prin redeschiderea hotelurilor ce opereaza tot anul – urmate de celelalte de la 15 iunie – si de reluarea cursurilor prescolare, primare si cele speciale, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Grecia, a carei economie se bazeaza fundamental pe turism (peste 25 % din PIB), spera ca anul acesta sa devina destinatia preferata a unui sezon turistic vitregit. Grecia cu raportarea a doar 175 de decese si a ceva mai putin de 3.000 de cazuri este una dintre tarile din Europa cea mai putin afectata de pandemia de COVID-19. Hotelurile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

