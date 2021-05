Grecia redeschide, de azi, plajele private In Grecia se redeschid, azi, plajele private, iar muzeele saptamana viitoare, au anuntat vineri oficiali din domeniul sanatatii din Grecia, tara care se pregateste pentru deschiderea sezonului turistic pe 15 mai, transmite AFP. Muzeele se vor deschide pe 14 mai, cinematografele in aer liber pe 21 mai, cu capacitate redusa, iar teatrele pe 28 mai. In luna aprilie, guvernul de la Atena a inceput sa relaxeze masurile restrictive impuse in luna noiembrie, permitand redeschiderea majoritatii magazinelor care fac comert cu amanuntul, cu exceptia centrelor comerciale. Terasele cafenelelor si restaurantelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

