- Arhipelagul spaniol Baleare, o destinatie turistica foarte populara, a decis joi sa impuna purtarea obligatorie a mastii de protectie, la fel ca in regiunea Catalonia, intr-o perioada in care in Spania apar noi focare de contagiune cu coronavirus, transmite AFP. Purtarea mastii este deja obligatorie…

- Odata cu reintroducerea unor resticții, oamenii se intreaba cind și unde purtarea maștii este obligatorie. Pentru a lamuri lucrurile MAI și Ministerul Sanatații au venit cu unele precizari. MASCA trebuie purtata: In transportul public Spații publice inchise (magazine, centre comerciale, etc) In situațiile…

- Purtarea maștii este o necesitate in vremuri de pandemie, iar Spania tocmai a anunțat ca acest lucru va ramane obligatoriu pana la gasirea unui vaccin. Ministrul sanatații Salvador Illa a anunțat ca in Spania, purtarea maștii va ramane obligatorie sub pedeapsa amenzii dupa ce masurile de izolare vor…

- Guvernul britanic a respins vineri recomandarile medicilor privind purtarea obligatorie a mastii in magazine si alte spatii publice, dupa ce a ordonat folosirea lor in mijloacele de transport public din 15 iunie, relateaza dpa.The British Medical Association, un sindicat al medicilor, a declarat…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat, miercuri, ordinul comun cu Ministerul Administrației și Internelor privind instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe…

- Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat ca purtarea maștii va fi obligatorie atat in spațiile inchise cat și pe strazile unde nu se poate pastra distanța de doi metri, astfel prevenind infectarea cu coronavirus, informeaza El...

- Purtarea mastii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor si pe toata durata calatoriei iar seful de tren/conductorul are obligatia doar sa vizualizeze biletul de calatori, fara sa-l atinga, potrivit regulilor in domeniul transportului feroviar stabilite printr-un ordin comun al ministrilor…