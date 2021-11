Stiri pe aceeasi tema

- Patronii de restaurante din Grecia au decis marti sa închida portile pentru o greva de 24 de ore, denuntând astfel înasprirea controalelor si majorarea amenzilor în caz de nerespectare a noilor restrictii, introduse ca raspuns la înmultirea cazurilor de infectie cu…

- Peste 40.000 de rezidenti greci s-au vaccinat cu prima doza de vaccin impotriva Covid-19, potrivit unui raport publicat duminica in cotidianul Kathimerini, in prima saptamana din noiembrie in condițiile in care autoritaților au implementat noi masuri de restricție sub supravegherea strica a poliției.…

- Grecia a inregistrat in ultimele 24 de ore cel mai mare numar zilnic de infectari cu Covid-19 de la izbucnirea pandemiei la inceputul anului trecut, relateaza Reuters. "Atat timp cat exista persoane nevaccinate, virusul gaseste terenul potrivit pentru a se raspandi", au transmis reprezentantii Guvernului…

- Proteste de amploare la Bucuresti fata de noile restrictii anti-COVID-19, care au intrat in vigoare luni. Manifestantii s-au dus inițial la Ministerul Sanatatii, dupa care au ajuns și in fața cladirii Guvernului.

- Recent, in Grecia a devenit obligatorie vaccinarea anti-Covid pentru angajații din sistemul sanitar . ”Posibilitatea de a implementa vaccinarea obligatorie exista pentru toata lumea, nu doar in școli. Nu este doar pentru educatori daca va fi considerata necesara, deși ratele vaccinarii sunt destul de…