Grecia: Protest după o intervenţie în forţă a poliţiei pentru a impune respectarea lockdown-ului Ciocniri intre politisti si rezidenti au izbucnit duminica intr-o suburbie a Atenei, dupa o ferma interventie a fortelor de ordine pentru a impune respectarea lockdown-ului care a provocat indignare in tara, noteaza AFP. Politia a imprastiat cu ajutorul gazelor lacrimogene circa 500 de persoane care se adunasera la sfarsitul zilei la Nea Smyrni, la periferia sudica a capitalei Greciei, pentru a protesta fata de un incident produs putin mai devreme duminica. In videoclipurile filmate in cursul dupa-amiezii in acelasi loc, care a declansat revolta, poate fi vazut un politist lovind violent cu bastonul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

