- In aceasta dimineața, Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat alte 9 alerte, in ceea ce privește maștile aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene, dintre care 3 aparțin Romaniei. Acestea au fost semnalate de Autoritatea Naționala pentru…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri seara, primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. „Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca inca o notificare a Romaniei, in ceea ce privește alertele de maști neconforme de pe piața, a fost validata de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX. In urma verificarilor realizate in…

- Sistemul de alerta al Uniunii Europene (RAPEX) a validat inca cinci notificari ale Romaniei referitoare la alerte de maști neconforme scoase la vanzare pe piața. Alertele au fost realizate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC): „Pana in acest moment, nu mai puțin de 17 alerte…

- Incepand din 20 noiembrie, pentru a calatori in Grecia vor trebui respectate noi reguli, conform anunțului Ministerului Afacerilor Externe. Toți cetațenii straini care vor sa calatoreasca in Grecia trebuie sa se supuna unui nou set de reguli. Noile reguli Toate persoanele care intra in Grecia prin punctul…

- Statelor membre ale Uniunii Europene li se cere sa impuna restrictii populatiei ca masura de combatere a pandemiei de coronavirus in Europa care in acest moment trece prin valu doi. „Trebuie sa trecem prin asta, acolo unde este necesar, cu restrictii privind viata de zi cu zi, pentru a rupe lantul transmiterii”,…

- Operatorii din aviație se confrunta cu o situație fara precedent, dupa ce au inregistrat luna trecuta mai puțin de o treime din numarul de zboruri din octombrie 2019. Conform unei situații prezentate, miercuri, de comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean , numarul de zboruri din Uniunea…

- Oficiali ai Uniunii Europene au afirmat intr-o ședința interna ca doar o parte din populația UE va putea fi vaccinata impotriva Covid-19 inainte de 2020 in cazul in care un vaccin eficace va fi disponibil, potrivit unor surse citate de Reuters . Avertismentul oficialilor UE vine in ciuda faptului ca…