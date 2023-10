Stiri pe aceeasi tema

- „Romania ofera o ruta principala de export pentru cerealele ucrainene, de cand a inceput razboiul au trecut pe la noi aproape 25 de milioane de tone, au fost exportate prin Romania, din Ucraina. Este de departe cea mai importanta ruta de export”, a spus presedintele.„Am reusit sa schimbam lucrurile…

- Ucraina amenința statele membre ale UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala a Comerțului daca UE nu va ridica in aceasta luna restricțiile cu privire la exporturile sale de cereale si produse agricole, relateaza Politico. Exporturile de cereale reprezinta in prezent principala marfa de export…

- Liderul Partidului Mișcarea Populara (PMP) propune crearea unui mini Schengen prin desființarea granițelor dintre Romania, Bulgaria și Grecia. O idee similara are și un europarlamentar bulgar, insa intre Romania și Bulgaria.

- Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, a propus crearea unui mini-Schengen: Romania, Bulgaria și Grecia sa desființeze frontierele dintre ele. Acesta a acuzat Austria de abuz de putere, deoarece se opune intrarii noastre in Schengen, deși indeplinim toate criteriile și suntem susținuți de restul…

- Presa din Grecia scrie despre un accident grav care s-a petrecut miercuri in jurul pranzului pe autostrada Salonic – Serres, in urma caruia un barbat si o femeie ar fi murit. Copiii lor au fost grav raniti, transmite News.ro. Unele surse spun ca masina ar fi fost inregistrata in Romania, in timp ce…

- Grecia și Bulgaria analizeaza crearea unui coridor terestru pentru transportul cerealelor ucrainene de la Varna la portul Kavala, au declarat pentru Naftemporiki citat de Rador surse europene de la Bruxelles, in condițiile in care UE cauta rute alternative dupa refuzul Rusiei de a reinnoi acordul privind…