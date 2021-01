Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut marti crearea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 valabil la nivelul intregii UE pentru a ajuta la relansarea calatoriilor transfrontaliere devastate de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters. Grecia, care se bazeaza pe turism…

- Grecia propune crearea unui certificat de vaccinare anti-COVID-19 valabil la nivelul intregii UE, pentru a relansa calatoriile și turismul Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut marti crearea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 valabil la nivelul intregii UE pentru a ajuta la relansarea…

- Polonia si Ungaria au respins vineri o initiativa a diplomatilor Uniunii Europene de atasare a unei declaratii explicative privind conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, dupa ce initial Polonia parea sa agreeze mutarea, relateaza Reuters.

- Autoritațile din Grecia au anuntat, joi, prelungirea lockdown-ului pana la 7 decembrie, deși exista indicii ca numarul de infectari cu COVID-19 a inceput sa scada, informeaza AFP, citata de Agerpres."Exista semne incipiente de reducere a numarului de cazuri de coronavirus. Daca acest ritm descrescator…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a decretat joi un lockdown pentru intreaga tara pana la sfarsitul lunii noiembrie in fata avansului necontrolat al celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, in acord cu seria de restrictii adoptate in restul Europei, relateaza EFE. Dupa doua zile de la intrarea…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat noi masuri de limitare a raspindirii coronavirusului, avind in vedere creșterea numarului de cazuri din ultimele zile, relateaza ekathimerini.com. Atena va impune ora de stingere la 00:30, iar intre aceasta ora și ora 05:00, va fi interzisa circulația in…

- Grecia a cerut miercuri Uniunii Europene sa reconsidere uniunea vamala cu Turcia ca reactie la activitatile Ankarei de explorare a gazelor in apele Mediteranei, deplangand ceea ce a calificat ca fiind ”fanteziile imperiale ale Turciei”, transmite Reuters.Citește și: SUA au luat decizia care…

- Polonia va fi reprezentata de premierul ceh Andrej Babis la summitul Uniunii Europene, ce are loc joi si vineri la Bruxelles, intrucat premierul polonez Mateusz Morawiecki continua sa se afle in carantina, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Varsovia, citat de agentia de presa PAP, informeaza…