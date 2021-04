Stiri pe aceeasi tema

- Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie, a anuntat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Claudiu Nasui. „Am discutat chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si din 16 aprilie granitele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu niste…

- Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie, a anuntat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Claudiu Nasui. "Am discutat chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si din 16 aprilie granitele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu niste…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a discutat cu ambasadoarea Greciei la Bucuresti, Sofia Grammata, despre cooperarea romano-elena in turism si in domeniul schimburilor comerciale. "In discutiile cu E.S. doamna Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene in Romania, am analizat mai multe…