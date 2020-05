Grecia primeste din nou turisti, de la 1 iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de relansare economica, care este pregatit in prezent pentru a ajuta Uniunea Europeana sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, s-ar putea ridica la aproximativ 1.600 miliarde de euro, a declarat marti comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, informeaza Reuters.…

- Sectorul turismului, un sector cheie pentru economia Greciei, risca sa se confrunte cu pierderi catastrofale din cauza pandemiei de Covid-19, a avertizat luni Federatia hotelierilor greci, transmite DPA. Potrivit rezultatelor unui sondaj derulat la inceputul acestei luni, 65% dintre hotelierii…

- Bulgaria va depune, pana la finele lunii aprilie, cererea de aderare la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioada obligatorie de doi ani, inainte de adoptarea monedei euro, a declarat vineri premierul bulgar, Boiko Borisov, transmite Reuters. Borisov a spus ca autoritatile de…

- Grecia intentioneaza sa vanda participatii majoritare la patru porturi, ca parte a planului convenit cu creditorii sai dupa incheierea in 2018 a celui de-al treilea pachet de asistenta financiara, arata un document al Agentiei pentru Privatizare din Grecia (HRADF), consultat de Reuters. In…

- Banca americana de investitii Goldman Sachs se asteapta ca Produsul Intern Brut mondial sa se contracte cu aproximativ un procent in 2020, un declin economic mai important decat cel inregistrat dupa criza financiara globala din 2008, transmite Reuters. Guvernele din intreaga lume au adoptat…

- Italia este o tara sigura pentru turism, in pofida epidemiei de coronavirus din nordul tarii, a afirmat marti premierul Giuseppe Conte, citat de Reuters. "Italia este o tara sigura pentru calatorii si pentru turism, probabil mai sigura decat multe altele", a declarat Giuseppe Conte la o conferinta…

- Farmaciile din Germania si-au epuizat stocurile de masti medicinale si nu au primit noi livrari, transmite DPA. "Sunt intarzieri semnificative si complicatii cu livrarile", a declarat Thomas Porstner, presedintele Asociatiei distribuitorilor farmaceutici angro din Germania (PHAGRO).…

- Ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, a estimat ca impactul epidemiei cu noul coronavirus asupra sectorului turismului din Grecia va fi minim, in cazul in care va exista, iar obiectivul autoritatilor de la Atena de a avea o jumatate de milion de vizitatori chinezi in 2021 ramane neschimbat,…