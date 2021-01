Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu israelian arata ca este puțin probabil ca cei care primesc vaccinul Pfizer contra Covid-19 sa transmita coronavirusul altora, potrivit The Telegraph.Participanții la studiu au dezvoltat de pana la 20 de ori mai mulți anticorpi la coronavirus in prima saptamana de la primirea celei de-a doua…

- Grecia a depistat patru cazuri de infectare cu noua varianta a coronavirusului la persoane care au calatorit recent din Marea Britanie, transmite duminica Reuters, citind un oficial din Ministerul Sanatatii. Noua varianta a virusului, care se raspindeste acum in lume, a fost detectata pentru prima data…

- Peste sase din zece tari din lume au adoptat impotriva pandemiei de COVID-19 masuri problematice din punctul de vedere al drepturilor omului sau al regulilor democratice, subliniaza intr-un raport, publicat miercuri, organizatia nonguvernamentala (ONG) International IDEA, relateaza AFP.

- Medicamentul urmeaza a fi testat în Marea Britanie, în cadrul unui studiu clinic în care vor fi folosiți cel puțin 2.500 de pacienți. Astfel, studiul „Recovery” este cel mai mare studiu clinic din lume de tratamente pentru pacienții…

- Medicamentul antiinflamator colchicina va fi testat ca posibil tratament pentru Covid-19 in cadrul unuia dintre cele mai mari studii din lume, transmite Reuters. Studiul RECOVERY, unul dintre cele mai mari din lume ce testeaza tratamente pentru pacienții spitalizați cu Covid-19, va aloca aleator 2.500…