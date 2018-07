Stiri pe aceeasi tema

- "Avem indicii serioase si semne importante care sugereaza ca focul are in spate o mana criminala", a declarat Nikos Toskas in timpul unei conferinte de presa, adaugand ca politia detine marturii in acest sens, fara a detalia insa. Reuters a relatat, miercuri, ca politia elena a inceput sa investigheze cum…

- Pompieri continuau miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP.

- Un incendiu puternic de vegetatie a izbucnit luni intr-o zona situata la periferia capitalei Greciei, Atena, determinandu-i pe localnici sa isi paraseasca locuintele, din cauza norului gros de fum care a acoperit orasul, informeaza Reuters. Dealul Acropole si templul Parthenon, acoperite de un nor negru…

- Seful partidului populist Grecii Independenti, Panos Kammenos, partenerul de coalitie al premierului grec Alexis Tsipras, a prefigurat marti o noua criza guvernamentala in legatura cu acordul cu Skopje privind viitoarea denumire a fostei republici iugoslave Macedonia, spunand ca acordul trebuie sa…

- Partidul Noua Democratie, principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Motiunea…

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Principalul partid al opozitiei din Macedonia, VMRO-DPMNE, a declarat ca este impotriva schimbarii numelui fostei republici iugoslave in "Republica Ilinden Macedonia", relateaza site-ul agentiei Reuters, preia Mediafax.Premierul Zoran Zaev si omologul sau grec Alexis Tsipras au discutat despre…