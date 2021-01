Serviciul militar obligatoriu in Grecia se prelungeste incepand din mai, de la noua luni la un an, au declarat surse din ministerul apararii de la Atena citate luni de ziarul Ta Nea, preluat de dpa. Barbatii in varsta de 18 ani sunt recrutati obligatoriu, iar femeile doar pe baza de voluntariat. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis anuntase masura din septembrie, dar nu precizase de cand va intra in vigoare. Ca urmare a prelungirii, in Grecia va creste de la 100.000 la 130.000 numarul de militari in termen si de cariera activi, in contextul tensiunilor cu Turcia. Atena si Ankara isi disputa drepturile…