Grecia prelungeşte până pe 15 septembrie măsurile de izolare în taberele de migranţi Grecia a anuntat vineri prelungirea pana pe 15 septembrie a masurilor de izolare impuse migrantilor in taberele de la portile Europei, pe insule si la frontiera terestra a tarii, care se confrunta cu o resurgenta a cazurilor de coronavirus, informeaza AFP.



Masurile de izolare impuse in taberele de migranti, in vigoare de pe 21 martie, vor fi prelungite pana pe 15 septembrie "pentru a impiedica aparitia si inmultirea cazurilor de coronavirus", a anuntat Ministerul pentru Migratie al Greciei.



Prezenta a peste 24.000 de solicitanti de azil in tabere insalubre, cu o capacitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza 83.150 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa o crestere-record de noi imbolnaviri. Bilantul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns 3.459, iar numarul celor internati la Terapie Intensiva se mentine in jurul pragului de 500.De la izbucnirea pandemiei…

- Grecia a anunțat miercuri ca, incepand cu data de 21 august, va extinde restricțiile pe insula Mykonos și in regiunea Halkidiki din nordul țarii, din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19 din ultimele zile, anunța Reuters. Masurile includ interzicerea totala a organizarii petrecerilor și spectacolelor,…

- Masura va intra in vigoare sambata, iar testul trebuie sa fie PCR si efectuat cu mai putin de 48 de ore inainte, a declarat epidemiologul sef Darija Kisic Tepavcevic. Citeste si: Numarul cazurilor de coronavirus creste in Balcani. "In Serbia exista riscul unei catastrofe" De asemenea,…

- Grecia a actualizat conditiile de intrare in tara, incepand cu 17 august. Astfel, toate persoanele care intra in Grecia pe cale terestra si maritima vor trebui sa prezinte un test molecular negativ pentru coronavirus, prelevat cu 72 de ore inainte de sosire, se arata in comunicatul transmis de Ministerul…

- O romanca aflata in vacanta in Creta impreuna cu sotul ei a fost confirmata de autoritatile din Grecia ca fiind infectata cu noul coronavirus.Autoritatile sanitare si Protectia Civila locala au intrat in alerta pentru a localiza turista romanca si a-i transmite rezultatul testului COVID-19 efectuat…

- Mai mult de atat va fi redus programul transportului public si se vor interzice adunarile publice, adunari care au primit ok-ul de curand. Masurile ar putea fi ulterior inasprite sau prelungite, precizeaza guvernul. Presedintele Kasim-Jomart Tokaev a fost cel care a dispus noi restrictii,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, intra in hora manipularii privind creșterea numarului de cazuri de coronavirus. Ieri, au fost anunțate 238 de cazuri noi de coronavirus, insa pentru depistarea lor au fost facute aproape 14.000 de teste, asta in condițiile in care zilele trecute se faceau 5.000 de…

- Ministrul Economiei a declarat, luni seara, ca romanii ar putea sa nu mai stea 14 zile in izolare la intoarcerea din vacanța in strainatate, iar mall-urile s-ar putea redeschide la mijlocul lunii iunie. Guvernul intenționeaza sa relaxeze și mai mult masurile și sa elimine restricțiile impuse de pandemia…