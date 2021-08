Grecia are inca una dintre cele mai mari rate de vaccinare din Europa, iar programul de vaccinare ''Eleftheria'' este pregatit sa ofere o a treia doza de vaccin impotriva Covid pentru cele mai vulnerabile categorii inca din septembrie, daca va fi necesar, a declarat marti ministrul Sanatatii Vassilis Kikilias, relateaza agentia de presa elena ANA. ''Programul Eleftheria se afla acum in etapa in care mergem din usa in usa pentru a ne vaccina compatriotii'', a afirmat Kikilias intr-un interviu pentru Mega TV. Ministrul elen a mentionat ca Grecia a depasit 100.000…