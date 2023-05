Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, spune ca partidul sau a castigat alegerile legislative de duminica, el precizand ca are mandatul de a forma un guvern autonom puternic, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Rezultate oficiale partiale ale alegerilor indica o victorie importanta pentru partidul…

- Grecii merg duminica la urnele deschise in cadrul alegerilor generale. Sondajele arata ca niciun partid nu va obține majoritatea in Parlament și, daca nu se va forma o coaliție de guvernare, va fi organizat un nou scrutin in luna iulie, potrivit Reuters.

- Vocea Basarabiei: Ce așteptari aveți de la data de 21 mai, atunci cand se vor aduna in Piața Marii Adunari Naționale cetațenii Republicii Moldova, chemați de președinta Maia Sandu la Adunarea Naționala „Moldova Europeana”? Cine vor fi prezenți in piața, pentru ca am auzit mai mulți lideri de partide…

- Vot decisiv in Parlament pentru conducerea Autoritații Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Este scanteia care a aprins scandalul in coalitie, intrucat dupa ce PSD și PNL și-au imparțit conducerea ANRE, UDMR a ramas pe dinafara.

- Liderul AUR George Simion a anuntat ca partidul sau va depune un proiect de lege pentru sigilarea oricarui transport care vine din Ucraina si pedepsirea penala a oricarei persoane care intervine asupra sigiliului. El a cerut Executviului sa interzica importul de cereale, lapte si alte produse din Ucraina.…

- Senatorul AUR Claudiu Tarziu a declarat, miercuri, ca Romania se confrunta cu un deficit la buget de 20 miliarde lei, ceea ce este „o dovada a incompetentei” Guvernului PSD-PNL-UDMR, mentionand ca solutia pentru a iesi din toate crizele este demisia Executivului si organizarea de alegeri anticipate.…

- AUR sustine „albirea" abuzului in serviciu. Partidul condus de George Simion face jocurile puterii in Parlament fara nici un fel de jena: proiectul de lege prin care abuzul in serviciu sub 250.000 de lei este dezincriminat a fost sustinut indirect si de senatorii Aliantei pentru Unirea Romanilor. Toti…

- Cațiva cetațeni au facut un cordon improvizat și au incercat sa opreasca avansarea coloanei de protestatari in fața Parlamentului Republicii Moldova. Imediat s-a iscat imbranceli intre cei șase barbați și cei aflați in fruntea coloanei, inclusiv Marina Tauber, Pavel Verejan, dar și transfugul Alexandr…