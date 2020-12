Stiri pe aceeasi tema

- Procentajul cheltuielilor aferente consumului gospodariilor alocat pentru locuinta a scazut sau a ramas stabil in perioada 2009 - 2019 in majoritatea statelor UE, cel mai semnificativ declin fiind inregistrat in Romania (de la 25,2% din totalul cheltuielilor gospodariilor in 2009 la 17,7% in 2019, sau…

- Cheltuielile de cercetare si dezvoltare in tarile din Uniunea Europeana, ca procent din PIB, s-au situat anul trecut la 2,19- (fata de 2,18 in 2018 si 1,97- in 2009), in timp ce Romania, Malta, Cipru, Letonia, Irlanda, Slovacia, Bulgaria si Lituania au alocat sub 1- din PIB, arata datele publicate vineri…

- In trimestrul doi din 2020, cand UE a continuat sa implementeze masuri de izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus, rata ocuparii fortei de munca la tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani a scazut in toate statele membre UE, cu exceptia Germaniei, cel mai redus declin…

- Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii Halloween-ului. In 2019, aproximativ 25.000…

- Romanie se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in condițiile in care inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri…

- In trimestrul doi din 2020, marcat sever de restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 82,9 miliarde de euro (2,7% din PIB), iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost…