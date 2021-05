Grecia: Pompierii se luptă pentru a doua zi consecutiv să stingă un incendiu major izbucnit în apropiere de Atena Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, mai multe avioane si elicoptere fiind desfasurate in primele ore ale zilei de vineri pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA.



Flacarile au distrus o padure intinsa de pini situata la aproximativ 60 de kilometri vest de capitala Greciei, in apropierea statiunii Loutraki.



Vanturile puternice au ingreunat eforturile de stingere a incendiului, insa un purtator de cuvant al pompierilor a declarat vineri dimineata pentru radioul de stat ca "situatia s-a ameliorat". … Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

