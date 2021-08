Grecia: Pompierii continuă să lupte împotriva unui mare incendiu din nord-vestul Atenei Pompierii continuau marti sa lupte impotriva unui mare incendiu scapat de sub control din nord-vestul Atenei iar pana in prezent au fost evacuate in mod preventiv mai multe localitati, relateaza EFE. Potrivit pompierilor, la operatiunile de stingere a flacarilor participa 330 de efective, ajutate de 115 mijloace terestre si 11 aeriene. Operatiunile sunt insa ingreunate de vantul care a suflat luni cu putere raspandind flacarile, precum si de zona impadurita cu acces dificil. Luni s-a inceput evacuarea a cinci localitati iar marti a continuat cu alte doua, precum si a unei resedinte pentru varstnici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

