Grecia: Poliţia desfiinţează o organizaţie neguvernamentală pentru imigraţia ilegală Politia elena a anuntat ca a desfiintat ''o retea infractionala'' de ajutor pentru imigratia ilegala, in care erau implicati 30 de membri ai unei organizatii neguvernamentale (ONG), activa in insula Lesbos, principala poarta de intrare a migrantilor in Grecia, relateaza miercuri AFP.



Trei suspecti - un grec si doi straini - au fost arestati, a precizat politia intr-un comunicat. In total, 30 de persoane ar fi implicate: sase greci si 24 de straini.



Potrivit unei surse a politiei, ele fac parte din organizatia neguvernamentala ERCI (Emergency response centre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

