- Situatia in Romania este una stabila in ceea ce priveste aprovizionarea cu gaze naturale, deoarece nu avem contracte directe incheiate cu Gazprom, si am identificat deja surse si rute alternative de aprovizionare cu gaz pentru a reduce dependenta de importurile din Rusia, insa pentru tara noastra este…

- ”Eu personal, si vorbesc in nume personal, nu as plati niciodata gazul in ruble. Dar este o opinie personala, nu ca presedinte al Senatului, ci ca cetatean al Romaniei”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Florin Citu. Acesta a precizat ca, atata timp cat exista un contract el trebuie respectat si,…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, ca Romania nu este afectata in acest moment, dupa ce Gazprom a intrerupt furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, informeaza AGERPRES . „Am avut o discutie, dupa ce am revenit in tara in aceasta dimineata, cu ministrul Energiei. Romania nu este afectata…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre decizia Gazprom de a inceta furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, ca Romania nu este afectata in acest moment si ca consumul de gaze este mult sub capacitatea de productie pe care noi o avem. Asiguram pentru perioada…

- Ministrul bulgar al Energiei a declarat, pentru Reuters, ca Gazprom a anunțat Bulgargaz asupra decizie de a stopa furnizarea de gaze naturale incepand cu 27 aprilie. Pentru guvernul de la Sofia, anunțul este devastator, pentru ca țara vecina are o dependența ce ajunge in situații de consum mare, chiar…

- Romania se imprumuta cel mai scump, are cel mai mare deficit bugetar și cel mai mare deficit de cont curent dintre toate statele UE. Pentru ca nu a ținut in frau cheltuielile statului, pentru ca nu a promovat masuri care sa ajute economia și pentru lipsa de credibilitate in fața partenerilor externi,…

Premierul Kiril Petkov si ministrul Energiei, Alexander Nikolov, au inspectat luni santierul de constructie al interconectorului de gaze Bulgaria - Grecia, de langa orasul grecesc Komotini, transmite BTA.