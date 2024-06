Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei 21 de europarlamentari alesi in Grecia este Fredi Beleri, cu dubla cetatenie, greaca si albaneza, aflat in inchisoare in Albania, transmite luni AFP.El reprezinta partidul conservator Noua Democratie a premierului Greciei, Kyriakos Mitsotakis, iar anul trecut a fost ales primar al orasului…

- Polonia si Grecia au cerut joi Uniunii Europene sa se doteze cu un scut antiaerian, pentru a se proteja mai bine, in plin razboi intre Rusia si Ucraina, potrivit unui comunicat comun al celor doua state, informeaza AFP. "Europa va fi sigura atat timp cat cerul de deasupra sa va fi sigur", au subliniat…

- Consumatorii din Grecia sint nemulțumiți de prețurile mari ale produselor de baza. Astfel, guvernul elen a solicitat ajutorul Comisiei Europene (CE). In scrisoarea deschisa adresata liderilor europeni, premierul Kyriakos Mitsotakis a precizat ca UE are responsabilitatea de a demonstra ca „este capabila…

- O rețeta de friptura de miel sau de ied, care poate fi incercata cu ocazia sarbatorilor pascale, a ajuns la noi tocmai din antichitate. Aceasta provine din „Apicius”, o carte de bucate romana despre care se crede ca a fost compilata in secolul I d.Hr, potrivit British Museum. Rețeta este una dintre…

- Rusia planuiește sa vizeze Republica Moldova cu un val de așa-numite atacuri „hibride“ inainte de alegerile prezidențiale și referendumul pentru UE de la sfarșitul acestui an, relateaza Bloomberg, citand persoane familiare cu evaluarile serviciilor secrete britanice.

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a exclus posibilitatea de a furniza Ucrainei sisteme de aparare antiaeriana. Potrivit lui Mitsotakis, Grecia nu va transfera Ucrainei nici sisteme Patriot și nici sistemele sovietice S-300. {{743800}}"Grecia nu va trimite S-300 sau Patriot in Ucraina. Am fost…

- Salariul minim lunar in Grecia va fi majorat cu 50 de euro, sau 6,4%, pana la 830 de euro, a anuntat vineri Guvernul conservator de la Atena, acesta fiind a patra majorare din ultimii cinci ani, transmite Reuters, transmite Agerpres. De aceasta majorare, care va intra in vigoare de la 1 aprilie, vor…