Zeci de pasari flamingo roz au murit in ultimele zile intr-o laguna din nordul Greciei dupa ce au inghitit alice de plumb utilizate in mod ilegal de vanatori, a anuntat un grup ecologist, transmite agentia ANA, citata de AFP.



"De la sfarsitul lunii ianuarie, cand am primit primele doua pasari flamingo cu simptome de otravire, am tratat in total noua pasari", inainte de a gasi numeroase alte pasari moarte, a declarat pentru agentia ANA Stavros Kalpakis, de la asociatia "Action for Wild Life".



"Toate au inghitit plumbi", a subliniat el, in timp ce vanatoarea a fost restrictionata…