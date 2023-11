Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat cu o majoritate covarșitoare o rezoluție care solicita incetarea focului in Gaza și care nu menționeaza grupul terorist Hamas.O suta douazeci de țari au votat in favoarea rezoluției introduse de Iordania, in timp ce doar 14 țari au votat impotriva, printre…

- Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Veaceslav Nigai, parasește fracțiunea, impreuna cu un grup de membri ai Partidului Comuniștilor din Caușeni. Anunțul a fost facut de parlamentar, in cadrul unui briefing de presa.

- Dominic Fritz, primarul Timisoarei a fost reales in functia de presedinte al USR Timis, fiind de altfel singurul candidat pentru aceasta functie. De asemenea, a fost votata si noua echipa de conducere a USR Timis, care are in total 21 de membri, pe langa presedinte existand opt vicepresedinti si 12…

- Decizia de a-l inlocui pe Oleksi Reznikov in funcția de ministru al apararii al Ucrainei s-a datorat in primul rand nevoii țarii de a avea o noua conducere pe fundalul unui conflict prelungit cu Rusia, informeaza publicatia "The New York Times", citand o declarație a unui oficial din administrația președintelui…

- Patruzeci și cinci de angajați ai Ambasadei Rusiei la Chișinau, acuzați de acțiuni de spionaj și destabilizare, au parasit Republica Moldova. S-a intamplat pe 14 august 2023. Un eveniment de senzație, indelung comentat.

- Doi soți au murit intr-un accident rutier cumplit in Grecia, pe autostrada Salonic – Serres, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un TIR. La cateva ore distanța de la tragedia au aparut noi informații despre cine sunt cei doi soți. Se pare ca Roland și Alina locuiau intr-o comuna…

- Preparatele grecesti au fost mereu printre cele mai apreciate. Nu pica greu la stomac, contin combinatii de ingrediente sanatoase si pline de vitamine si sunt si usor de preparat. Merg de minune mai ales in sezonul cald, potrivit Lyla.ro .Cea mai simpla reteta de sos tzatzikiEste un sos cremos si racoritor,…