- Condamnat in prima instanța la 8 ani și jumatate de inchisoare, pentru abuz in serviciu in dosarul ”Colectiv”, Cristian Popescu Piedone ar putea primi un verdict definitiv de la Curtea de Apel București la inceputul anului viitor. Inca de la debutul apelului, instanța a stabilit ca ședințele de judecata…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat trei barbati acuzati de trafic de droguri de risc și mare risc, respectiv trafic international de droguri de risc.Inculpatii au primit pedepse cuprinse intre doi ani si opt luni si cinci ani si jumatate de inchisoare. Hotararea instantei nu este definitiva…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiești ar putea ramane in pronunțare in procesul ucigașului Valentinei Nica. Pentru termenul de astazi, instanța a dispus ca tanarul acuzat de uciderea fostei iubite, Cosmin Dan, sa fie prezent in instanța, parinții victimei fiind inștiințați in acest sens. Cosmin…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 29 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 200 de euro doi politisti din Filiasi. Instanta a tinut cont de faptul ca inculpatul nu are antecedente, si-a recunoscut fapta, dar…

- Curtea de Apel București a admis, astazi, acțiunea autoritaților din comuna Gornet, județul Prahova, și a decis anularea ordinului de carantinare a localitații. Instanța a respins insa solicitarea de despagubiri din partea autoritaților locale. Decizia poate fi atacata cu recurs. Localitatea Gornet…

