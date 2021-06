Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Grecia a adoptat miercuri seara un controversat proiect de reforma a Codului Muncii, in ciuda mai multor greve si manifestatii de protest, inclusiv in ziua votului, relateaza AFP si DPA. Premierul Kyriakos Mitsotakis a reusit sa isi treaca proiectul de lege prin parlament,…

- Grecia este zguduita miercuri de o serie de greve si manifestatii pentru a doua oara intr-o saptamana, in contextul in care parlamentul ar urma sa aprobe in cursul zilei un controversat proiect de reforma a Codului Muncii, relateaza AFP. Transportul public din capitala Atena, precum si serviciile…

- Peste 10.000 de oameni au protestat joi, in capitala Greciei, Atena, fața de un proiect de lege al guvernului care vizeaza o reforma a Codului Muncii, relateaza Euronews . Manifestația a coincis cu greva din ambele sectoare – public și privat. Sindicaliștii greci susțin ca, prin revizuirea legilor muncii,…

- Muncitorii din Grecia au inceput joi o greva de protest de o zi in semn de protest fata de planurile Guvernului de a reforma legislatia in domeniul muncii, reforma care, potrivit sindicatelor, va submina drepturile angajatilor si permite companiilor sa introduca un program de lucru prelungit, transmite…

- Funcționarii publici din Grecia vor organiza, joi, o greva generala de 24 de ore, ii informeaza MAE pe romanii care sunt sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia. Greva va afecta și transportul public in comun. Romanii sunt sfatuiți sa evite deplasarile neesențiale in zonele centrale din Atena,…

- Transportul public in comun, cu exceptia celui aerian, va fi afectat in Grecia, incepand de joi, 10 iunie, timp de 24 de ore, din cauza unei greve generale anunțate de Administratia Nationala elena a Functionarilor Publici si Confederatia Generala a Lucratorilor, a transmis Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a inceput duminica o calatorie in Grecia pentru a vizita minoritatea musulmana din Tracia, unde a facut declaratii care au provocat imediat critici la Atena, relateaza AFP. Cavusoglu a vizitat o scoala, un sat si consulatul turc, unde s-a intalnit…

- Masura privind ridicarea carantinei se aplica și cetațenilor din Marea Britanue, SUA, Serbia, Israel și Emiratele Arabe Unite., a precizat Aviația Civila de la Atena.Calatorii vor trebui sa prezinte dovada ca s-au imunizat impotriva coronavirusului cu serurile autorizate in UE, primind ambele doze in…