Stiri pe aceeasi tema

- Transporturi puternic perturbate, fara emisie de stiri radio-tv: Grecia functiona la ralanti miercuri, din cauza unei greve generale declanșate la apelul sindicatelor din sectorul privat si public impotriva cresterii preturilor.

- Transporturi puternic perturbate, fara emisie de stiri radio-tv: Grecia functiona la ralanti miercuri, din cauza unei greve generale declanșate la apelul sindicatelor din sectorul privat si public impotriva cresterii preturilor. Manifestatii au avut loc in mai multe orașe, inclusiv la Atena.

- Grecia este paralizata, miercuri, din cauza unei greve generale declanșate de sindicatele din sectorul privat și public impotriva creșterii prețurilor, fiind așteptate mitinguri la Atena. Capitala Greciei, unde traficul este de obicei intens, parea miercuri dimineața un oraș aproape mort, deoarece transportul…

- 58% dintre romani declara ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitați in iarna care urmeaza, iar 50% sunt ingrijorați ca nu vor reuși sa incalzeasca locuința, arata un studiu național realizat de Reveal Marketing Research, citat de Euractiv.ro . Soluțiile pe care romanii le iau in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, joi fiind anuntata o greva a angajatilor din spitalele publice din Atena. Protestele organizate pot afecta traficul rutier, inclusiv transportul public, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania va livra ‘foarte curand’ vehicule blindate Kievului, dar in acest stadiu nu si tancurile de lupta cerute de Ucraina, a anuntat joi ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmite AFP. ‘Este incurajator sa vedem succesele pe care Ucraina le-a reusit in ultimele zile, mai ales datorita armelor…

- Grecia intentioneaza sa utilizeze profiturile peste asteptari generate in acest an de sectorul turismului, cea mai importanta sursa de venituri, pentru a putea subventiona in continuare facturile la electricitate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Executivului de la Atena, Giannis Oikonomou, scrie…

- Fermierii sarbi au iesit in strada nemultumiti de creșterea prețurilor combustibililor și al ingrașamintelor. Agricultori au adus cu ei peste 70 de tractoare si au blocat drumurile din orașul Novi Sad. Acțiunea a durat pana noaptea tarziu.