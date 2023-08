Grecia oferă vacanțe gratuite turiștilor evacuați din Rodos din cauza incendiilor de vegetație Grecia va oferi un sejur gratuit de o saptamana in Rodos in 2024 turiștilor ale caror vacanțe au fost intrerupte de incendiile de vegetație. Turismul este principalul motor al economiei Greciei, care a ieșit din criza datoriilor in 2018, iar Rodos, a noua insula ca marime din estul Marii Mediterane, este un loc de vacanța […] The post Grecia ofera vacanțe gratuite turiștilor evacuați din Rodos din cauza incendiilor de vegetație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elene au anuntat miercuri ca le vor oferi o vacanta gratuita de o saptamana pe insula greceasca Rodos in 2024, acelor turisti ale caror vacante au fost scurtate in acest an de incendiile forestiere care au devastat insula timp de mai multe zile in luna iulie, transmite Reuters. Turismul…

- Insula Rhodos din Grecia a fost curprinsa de flacari, din cauza temperaturilor foarte mari care s-au inregistrat in ultimele zile. Ei bine, aceasta este una dintre cele mai des alese destinații de vacanța de romani, iar mulți dintre cei care au platit deja vacanțe acolo, nu mai pot sa calatoreasca.…

- Incendiile de vegetatie fac ravagii pe insula greceasca Rodos pentru a saptea zi consecutiv. Peste 2.000 de turisti au fost trimisi acasa luni, in timp ce operatorii de turism au anulat calatoriile viitoare. Zborurile de repatriere urmeaza sa continue si marti, incendiile ramanand necontrolate. TUI,…

- Grecia arde, iar mii de localnici și turiști sunt evacuați de urgența din Rodos, in timp ce incendiile au curprins o parte mare din insula. Nu este singura insula cuprinsa de foc, probleme sunt și in Corfu.

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…

- Doua incendii de padure, amplificate de vantul puternic, continua sa faca ravagii la vest de capitala Greciei, Atena, in timp ce un alt incendiu s-a declansat pe insula turistica Rodos, fara a ameninta insa zonele rezidentiale, au anuntat pompierii greci, transmite miercuri AFP. O suta douazeci de pompieri,…

- Acropola din Atena este inchisa vineri, 14 iulie, in timpul celor mai calduroase ore ale zilei, lucru care probabil se va intampla și sambata, din cauza caniculei care afecteaza țara, a anuntat ministrul elen al Culturii. „Pentru protectia lucratorilor si (…) a vizitatorilor, cel putin la orele de varf,…

- Sustenabilitatea turismului in insulele grecesti este pusa sub semnul intrebarii deoarece numarul de paturi turistice este de trei sau patru ori mai mare decat numarul rezidentilor permanenti, relateaza publicatia Kathimerini. Problema nu mai priveste doar insulele foarte populare, precum Mykonos si…