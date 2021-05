Stiri pe aceeasi tema

- Caroline Crouch, o tanara mama și studenta, a fost ucisa in fața fiicei ei in urma unui jaf, ce a avut loc in propria ei casa de langa Atena. Guvernul grec nu a ramas indiferent, astfel ca acesta a oferit o recompensa de 300.000 de euro pentru identificarea fapașilor.

- In piata Kolonaki, situata intr-un cartier luxos din Atena, terasele s-au umplut treptat cu clienti luni, o zi de sarbatoare in Grecia, dupa Pastele ortodox sarbatorit duminica.Asezat la o masa a cafenelei Da Capo, Andreas Riminiotis s-a declarat bucuros ca a putut sa isi reia astfel "obiceiurile" si…

- Italienii nu pot ieși din propria localitate în "zona portocalie" și din propria locuința în "zona roșie", dar se pot deplasa între regiuni pentru a ajunge la un aeroport și a zbura în strainatate în vacanța de Paște. Cu turismul eliminat în mod…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, susține ca o prioritate la care ministerul sau lucreaza este încheierea unor acorduri bilaterale cu țari precum Grecia și Israel, care insista pentru pașapoarte de vaccinare. Premierul Florin Cîțu spune însa ca nu a dat un astfel de mandat niciunui…

- Mari nemulțumiri in cadrul aliantei USR-PLUS Buzau legate de desemnarea prefectului judetului, nemulțumiri care au condus și la demisia presedintele PLUS Buzau, Mihai Razvan Moraru. Acesta a anunțat ca demisioneaza de la conducerea filialei tocmai pentru a debloca situatia creata de partenerii de alianta,…