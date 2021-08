O manastire si circa zece sate au fost inconjurate de flacari miercuri dupa-amiaza pe insula Evia, situata la o distanta de 200 de kilometri de Atena, iar incendiul pare scapat de sub control, au indicat pompierii eleni aflati la fata locului, potrivit AFP. In timp ce rezidentii din 12 sate si catune amenintate de flacari au fost evacuati, trei calugari de la manastirea Sfantul David, in apropiere de Rovies, in nordul insulei Evia, au refuzat sa paraseasca zona, a precizat presa locala, informatie confirmata de pompierii din Evia. ''Flacarile au o inaltime de 30 pana la 40 de metri si…