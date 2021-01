Grecia nu mai deschide liceele Atena anuntase saptamana trecuta ca va permite redeschiderea liceelor pe 1 februarie. Acest lucru nu se va mai intampla. Grecia a anuntat vineri amanarea planurilor de redeschidere a tuturor liceelor luna viitoare dupa o noua crestere a numarului de infectii COVID-19, spunand ca scolile din ”zonele rosii”, considerate critice, vor continua invatarea la distanta, potrivit Reuters. Atena anuntase saptamana trecuta ca va permite redeschiderea liceelor pe 1 februarie pentru prima data dupa mai bine de doua luni in contextul in care presiunea pe sistemul public de sanatate s-a relaxat in ultima perioada.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

