- Grecia extinde masurile de protecție impotriva noului coronavirus, pentru a preveni apariția de noi cazuri cu Covid-19 pe teritoriul sau. Cea mai recenta masura adoptata de autoritațile de la Atena este obligativitatea purtarii maștii de protecție și pe feriboturi, a anuntat luni un purtator de cuvant…

- Grecia se pregatește sa impuna noi restricții, din cauza numarului in creștere al cazurilor de COVID 19. Guvernul de la Atena are azi o ședința extraordinara in care analizeaza evoluția pandemiei.

- Marti, in judetul Arges au fost anuntate 93 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care, in ultimele saptamani, judetul a avut una dintre cele mai alarmante evolutii ale situatiei epidemiologice.

- Nu mai putin de 460 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus au fost inregistrate joi. Asta dupa ce, cu doar o zi in urma, la Suceava, enoriasii se calcau in picioare sa atinga moastele Sfantului Ioan cel Nou.

- De la inceputul pandemiei COVID-19 Bulgaria a inregistrat numai 3.266 de cazuri de infectare, dintre care 172 de decese. Insa, pe fondul masurilor de relaxare, in ultimele sapte zile s-a inregistrat un record de 555 de noi cazuri. Probabil Bulgaria trece in prezent printr-un al doilea val epidemic,…

- In Caraș-Severin, veștile sunt, in continuare, bune in ceea ce privește evoluția COVID-19. Nu același lucru se poate spune la nivel național, unde in ultimele 24 de ore au fost raportate 238 noi cazuri de imbolnavire, cel mai mare numar de cazuri noi din ultimele 3 saptamani. Pentru a 13-a zi consecutiv,…