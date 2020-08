Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anunțat ca purtarea maștilor va deveni obligatorie și pe puntile feriboturilor care navigheaza spre insule, extinzand aceasta cerinta de la spatiile din interior dupa o recenta crestere a numarului de cazuri de COVID-19, a anuntat luni un purtator de cuvant al guvernului, scrie Agerpres.

- Autoritațile din Grecia au anunțat ca vor extinde obligativitatea purtarii maștilor de protecție in mai multe spații publice inchse pe fondul creșterii numarului de infecții din a doua jumatate a lunii relateaza HotNews.ro .

- Purtatul maștii in aer liber in zonele aglomerate, dar și limitarea programului pentru anumite terase și cluburi sunt doar cateva dintre noile masuri anuntate astazi, 28 iulie, de premierul Ludovic Orban. „Singurele discuții sunt legate de limitarea programului la cluburi și terase, dar numai in anumite…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți noile masuri pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Orban a declarat ca in ședința CNSU de marți vor fi facute propunerile, urmand ca in ședința de guvern de miercuri sa fie adoptate. Printre acestea se numara…

- Reprezentantii ALDE au transmis luni ca inainte de a discuta despre posibilitatea purtarii mastii in aer liber, in mod obligatoriu, in spatii aglomerare, premierul Ludovic Orban si Cabinetul PNL ar trebui sa ofere mastile promise persoanelor vulnerabile. Sursa citata precizeaza ca au trecut doua luni…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat, joi, ca masca de protecție va ramane obligatorie in spațiile inchise pana in momentul in care numarul de cazuri va scadea. De asemenea, Tataru a spus ca masca este o minima masura de prevenție in contextul in care au fost relaxate mai multe masuri.”Deocamdata…

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) a anunțat ca, joi, au plecat spre Lituania 20.000 de maști de protecție in sprijinul echipajelor care lupta impotriva COVID-19 din Lituania. Potrivit IGSU, este vorba de o misiune umanitara derulata in sprijinul țarilor care se confrunta cu noul…

- Elevii si cadrele didactice care vor reveni la scoala pentru pregatirea examenelor nationale vor beneficia gratuit de masti de protectie pe care Guvernul le va distribui prin intermediul inspectoratelor scolare, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban."Mastile le vom asigura prin achizitie…