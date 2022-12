Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul american s-a depreciat semnificativ marti, dupa publicarea unor date care arata ca inflatia in SUA a inregistrat o scadere peste asteptari in luna noiembrie, ceea ce deschide calea pentru o actiune mai modesta din partea Rezervei Federale americane (Fed), informeaza Reuters și Agerpres.

- Gigantii sud-coreeni Samsung si LG intentioneaza sa-si majoreze cu miliarde de dolari investitiile in Vietnam, au anuntat marti presa si Guvernul tarii din sud-estul Asiei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O reuniune a reprezentantilor statelor membre UE, care era programata a avea loc vineri seara, pentru a discuta propunerea G7 privind plafonarea pretului pentru exporturile de petrol ale Rusiei, a fost anulata, au declarat pentru Reuters mai multi diplomati europeni. "Nu s-a ajuns la o suficienta convergenta…

- Gemania a anunțat o plafonare a prețului la gazele naturale incepand de anul viitor, atat in cazul intreprinderilor mari, cat și in cazul gospodariilor mici și mijlocii.Germania va plafona prețul la electricitate pentru gospodarii la 40 de eurocenți/kWh, iar pentru consumatorii industriali la 13 eurocenți/kWk.…

- Spania va extinde pana la finalul lui 2023 plafonarea cresterii pretului reglementat al gazelor pentru gospodarii si IMM-uri, pentru a le ajuta sa faca fata majorarii preturilor energiei, a anuntat joi ministrul Energiei, Teresa Ribera, dupa reuniunea Guvernului, transmite Reuters. Fii la…

- Potrivit sursei citate, statele membre UE sunt blocate de mai multe saptamani cu privire la subiectul necesitatii si modalitatilor plafonarii pretului gazelor, in cadrul eforturilor de tinere sub control a preturilor in crestere la energie. Totul in conditiile in care Europa se indreapta spre o iarna…

- Grecia a propus infiintarea unui fond european, in valoare de mai multe miliarde de euro, care ar urma sa fie finantat, partial, printr-o taxa platita de producatorii de electricitate, pentru a sustine gospodariile si firmele care se confrunta cu cresterea exploziva a pretului gazelor si a ajuta…

