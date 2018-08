Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o înrautatire a vremii în perioada 27 - 31 iulie. Sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel…

- Ministerul Afacerilor Externe îi avertizeaza pe români care au de gând sa plece în vacanta în Grecia sau doar tranziteaza tara ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o înrautatire a vremii

- Este inca o zi de doliu in Grecia. Printre casele transformate in scrum, echipele de salvare cauta zecile de disparuti. Pana acum, bilantul mortilor a ajuns la 82, iar 200 de oameni sunt raniti. Mai multe tari europene, intre care si Romania, au sarit in sprijinul Greciei.

- Salvatorii din Grecia continua sa caute supravietuitori sau victime ale devastatorului incendiu. Din pacate, acestia se astepta ca numarul persoanelor decesate sa creasca.Bilantul tragediei din Grecia: 76 de morti si 187 de raniti.

- Serviciul de Meteorologie grec a anuntat o inrautatire a vremii pentru perioada 24-26 iulie 2018. Sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina, vant puternic si scaderea semnificativa a temperaturii, informeaza Ministerul roman al Afacerilor Externe, care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Este sezonul vacantelor ratate in Europa. Canicula, incendii, grindina și chiar ninsoare strica multe concedii in zonele preferate de conationali: Grecia, Italia si Spania. Ultimele vesti rele vin din apropiere de Atena: o statiune cunoscuta este inconjurata de flacari. Sunt incendii de vegetatie de…

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a plecat in vacanța in Grecia, insa vremea nu a ținut deloc cu el. vacanța din Grecia a lui Madalin ionescu s-a transformat intr-un coșmar din cauza vremii. O furtuna puternica a afectat zona in care se afla Madalin Ionescu. “Am plecat in Grecia pentru…