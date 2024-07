Grecia, lovită de secetă. Insulele rămân fără apă. Restricții în Thassos și în alte destinații turistice Dupa incendiile devastatoare, Grecia se confrunta cu o alta problema. Cel mai mare rezervor de apa dulce din insula greceasca Naxos s-a evaporat, mai la sud, in insula Karpathos, autoritatile au impus restrictii cu privire la umplerea piscinelor, iar in insula nordica Thassos oficialii cauta o instalatie de desalinizare pentru a transforma apa marii in […] The post Grecia, lovita de seceta. Insulele raman fara apa. Restricții in Thassos și in alte destinații turistice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

