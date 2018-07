Stiri pe aceeasi tema

- Daca sunteți curioși sa aflați Cat cheltuiesc romanii pentru o vacanța și ce destinații aleg, in 2018, Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) a transmis, la solicitarea HotNews.ro , informații conform carora ardelenii și moldovenii aloca un buget mai mare decat bucureștenii, pentru vacanțe.…

- Potrivit unui studiu realizat de turoperatorul Cocktail Holidays in functie de rezervarile turistilor, romanii din nordul tarii calatoresc mai mult in Grecia, cei din estul si sudul tarii in Turcia, in timp ce vestul tarii prefera Spania.

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Vremea s-a inrautatit marti in Grecia, fiind inregistrate ploi abundente in multe parti ale tarii, informeaza cotidianul Ekathimerini, portalul Greek Reporter si agentia de presa ANA. Orasul Mandra, la vest de Atena, unde 24 de persoane si-au pierdut viata in luna noiembrie in urma ploilor torentiale…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata în Marea Mediterana, în largul coastelor de sud-vest, în Grecia, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc joi la ora locala 08:14, la adâncimea de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade, potrivit institutului american USGS, a zguduit luni dimineața Peloponezul, in extremitatea sudica a Greciei, fara a face victime, dupa cum arata primele constatari, scrie AFP. Seismul a avut loc la o adancime de 30 de kilometri (19 mile), in apropiere de coasta,…

- Angajații firmei din Timișoara, membri ai acționariatului, și cei mai importanți parteneri și clienți ai OBRIST Eastern Europe au sarbatorit impreuna performanțele de top ale firmei – construite pas cu pas, cu viziune, efort și spirit de echipa in toți acești ani. „Inființata in anul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care revin in Romania din mini vacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luand in considerare datele statistice colectate de autoritatile competente la data de 28 aprilie 2018, conform carora prin PCTF Ruse, in Bulgaria, au intrat…