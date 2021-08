Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul elen de Meteorologie a emis un cod rosu de canicula pentru intervalul 27 iulie - 3 august, varful urmand a fi atins in perioada 30 iulie - 3 august. ***…

- Grecia va fi lovita de un val de caldura in urmatoare perioada. Maximele vor ajunge si la 44 de grade Celsius la umbra, iar riscul izbucnirii incendiilor creste si el. Avertizarea este valabila timp de o saptamana, de marți, 27 iulie și pana marți 3 august, potrivit Serviciului Meteorologic din Grecia…

- O mie de oameni au fost evacuați din calea focului in provincia canadiana Columbia Britanica, in timp ce localitatea unde a fost inregistrata temperatura record de 49,5 grade Celsius, Lytton, a ars in proporție de 90 la suta. Intre timp, peste 500 de persoane au murit pina acum din cauza caniculei in…

- Temperatura in Canada a continuat sa creasca și a atins 49,5 grade Celsius in Lytton, inregistrand un nou record pentru a treia zi consecutiv. Zeci de oameni, majoritatea varstnici, au murit in ultimele doua zile din cauza caldurii.

- Grecia, lovita de primul val de canicula arata parasita, in miezul zilei. Turiștii evita sa faca plaja in orele de varf din cauza temperaturile ridicate. Soarele foarte puternic i-a gonit de pe plaja, dupa numai cateva ore. Turistii romanii aflati pe litoralul grecesc folosesc toate metodele pentru…

- Potrivit avertismentului lansat public de meteorologii greci incepand cu data de 22 iunie 2021, deasupra arhipelagului elen se va instala un val de canicula cu temperaturi care pornesc de la 39 de grade Celsius. Asta inseamna ca in unele locuri, temperatura la umbra va masura chiar și 40 de grade Celsius.…

- Tragedia s-a produs, vineri, intr-o uzina de tratarea apei, in orasul Pilsen in urma unei scurgeri a unui gaz toxic. Salvatori au fost chemati sa acorde ingrijiri unui numar de patru persoane care se aflau in stare de inconstienta, otravite cu un gaz necunoscut, a declarat pentru AFP o purtatoare de…

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.