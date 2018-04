Grecia: Justiţia i-a autorizat pe noii solicitanţi de azil să circule în întreaga ţară Justitia greaca i-a autorizat pe noii solicitanti de azil veniti pe mare din Turcia sa circule pe tot teritoriul Greciei, in conditiile in care pana acum acestia erau obligati sa ramana pe insule, in asteptarea rezultatului solicitarii, au indicat miercuri surse judiciare citate de AFP. In urma unui recurs al Consiliului grec pentru refugiati care a denuntat retinerea solicitantilor de azil pe insulele cele mai apropiate de Turcia (Lesbos, Chios, Kos, Samos si Leros), unde numarul celor aflati in aceasta situatie se ridica in prezent la 15.000 de oameni, Consiliul de Stat, cea mai inalta instanta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul penal central din Irak a condamnat marti la moarte patru femei straine - trei azere si o kargaza - si alte trei - o frantuzoaica si doua rusoaice - la inchisoare pe viata, pentru ca au aderat la gruparea militanta extremista Stat Islamic, potrivit unui comunicat al Consiliului judiciar…

- O noua spirala de tensiune in Marea Egee intre Grecia si Turcia, dupa ce un steag grecesc a fost inaltat pe o insula nelocuita din largul orasului turcesc Didyma. Steagul a fost repede indepartat de turci. Ambele parti se acuza reciproc de provocari. Ankara sustine ca au existat si alte incercari similare…

- Un avion de lupta al Greciei a caut in Marea Egee. Din nefericire, pilotul și-a pierdut viața. Incidentul s-a petrecut in timpul unor simulari de lupta cu avioane ale aviației turce. Avionul de lupta al Greciei s-a prabușit dupa o manevra de interceptare din partea turcilor. Astfel…

- Apropierea vadita a lui Tayyip Erdogan de Moscova, distantarea treptata a Turciei de Occident prin provocari continue lansate la adresa Greciei, a Ciprului, dar si a Europei, evolutiile din criza siriana, dar si peisajul tulbure dominant in Turcia dupa lovitura de stat creeaza noi date, potrivit Rador.

- Miniștrii afacerilor externe ai Greciei, respectiv Macedoniei, se vor intalni astazi in Viena pentru discuții mediate de ONU, cu scopul de a inregistra progrese in conflictul diplomatic cu privire la numele fostei republici iugoslave.

- Locuitorii din Grecia au fost surprinsi de aparitia unei cete portocalii, care dadea o nuanta deosebita de pe Acropole. Locuitorii au avut prilejul de a admira unul dintre spectacolele fascinante ale naturii fara sa știe exact ce se intampla. Autoritatile au fost insa mai vigilente…

- Interesul investitorilor pe piata de fuziuni si achizitii din Romania ramane la un nivel apropiat de cel record, dupa ce 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi ani in acest sector, numarul tranzactiilor crescand cu 28%, a anuntat joi compania de consultanta si audit EY Romania. In 2017,…

- Grecii vor ca Romania sa intervina pentru eliberarea celor doi militari eleni arestați in Turcia. Mihai Fifor, ministrul Apararii Națioanale, s-a intalnit, vineri, cu omologul sau al Greciei, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar ministrul…