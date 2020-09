Grecia își va crește cheltuielile militare pe fondul tensiunilor cu Ankara Grecia intenționeaza sa cumpere armament, creasca numarul trupelor și reformeze industria de aparare pe fondul tensiunilor, a declarat purtatorul luni de cuvânt al guvernului elen, anunțul acestuia venind în contextul escaladarii tensiunilor cu Turcia în estul Mediteranei, relateaza Reuters și Ekathimerini.



Grecia, care a ieșit din al treilea program de bailout în 2018 și se confrunta cu un impact sever al pandemiei de COVID-19 asupra economiei dependente de turism, vrea sa cheltuie o parte a rezervelor financiare ale țarii pe sectorul de aparare.



Purtam…

Sursa articol: hotnews.ro

