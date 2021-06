Stiri pe aceeasi tema

- Grecia recurge la o noua metoda pentru a tine la distanta valurile de imigranti ilegali. Politia elena a instalat tunuri acustice in zona de frontiera cu Turcia. Dispozitivele emit sunete de pana la 162 de decibeli, in timp ce o conversatie obisnuita are 60 de decibeli.

- Tunuri sonore au fost pozitionate la sud si nord de Evros, fluviul care delimiteaza frontiera terestra dintre Grecia si Turcia, a declarat joi pentru France Presse un responsabil al politiei grecesti din aceasta regiune pe unde patrund in Europa numerosi migranti. Politia greaca a cumparat…

- Comisia Europeana intentioneaza ca, pana in 2030, sa inchida jumatate dintre cele 50 de cladiri de birouri ale sale din Bruxelles, executivul comunitar urmand sa permita lucrul de acasa si dupa incheierea pandemiei de Covid, potrivit portalului Politico. In pofida inchiderii a jumatate dintre cladirile…

- Comisia Europeana intentioneaza ca pana in 2030 sa inchida jumatate dintre cele 50 de cladiri de birouri ale sale din Bruxelles, executivul comunitar urmand sa permita lucrul de acasa si dupa incheierea pandemiei de COVID-19, relateaza marti politico.eu. Comisarul european pentru buget…

- BUCUREȘTI, 18 mai – Sputnik. Cumparaturile cu plata in numerar ar putea fi plafonate la suma de 10 000 de euro in toata Uniunea Europeana. Aceasta este intenția Comisiei Europene. Comisarul pentru servicii financiare din cadrul CE spune ca masura are ca scop combaterea spalarii de bani obținuți prin…

- ”Masurile adoptate – un pas important pentru sustenabilitatea finantelor publice, parametrii in care am construit bugetul de stat pentru anul in curs, comunicarea constanta la nivel tehnic si politic au fost factori care au intarit relatia de incredere cu Comisia Europeana. Acestea sunt cateva concluzii…

- UPDATE Premierul Florin Cițu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au ieșit, miercuri seara, din ședința coaliției, unde au discutat despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), spunand ca s-a ajuns la o ințelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro. „Nu renunțam…

- Comisarul european Ylva Johansson a facut apel luni la Turcia, din insula greaca Lesbos, sa primeasca urgent migrantii care nu au primit drept de azil in Grecia, precizand ca UE va aloca 276 de milioane de euro pentru constructia de noi tabere pe insulele grecesti, relateaza AFP. Comisarul…