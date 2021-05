Grecia își deschide oficial porțile turiștilor: În sfârșit sunt aici! Dupa luni de restricții de blocaje, Grecia și-a deschis și muzeele in aceasta saptamana, inclusiv muzeul Acropole, care gazduiește sculpturi renumite din antichitatea greaca, scrie reuters.com „Ma simt cu adevarat in viața și bine pentru ca a fost un an atat de dur și de lung din cauza COVID”, a declarat Victoria Sanchez, o tanara de 22 de ani, in vacanța din Republica Ceha, in timp ce se plimba langa Agora romana din centrul Atenei. Incepand de sambata, turiștii straini vor putea veni in Grecia daca au fost vaccinați sau pot prezenta rezultate negative ale testului COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

