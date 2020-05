Stiri pe aceeasi tema

- Grecia iși deschide granițele doar pentru anumite țari, mai puțin afectate de COVID-19, nu și pentru țarile din Vestul Europei. Grecii... The post Grecia iși deschide granițele pentru turiștii din 5-6 țari, printre care și Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Franta ar putea deschide granitele pentru muncitorii sezonieri din agricultura, care dispun de un contract de munca, a anuntat Ambasada Romaniei la Paris. „Autoritatile franceze au anuntat ca vor fi introduse anumite derogari suplimentare pentru a permite trecerea frontierei intre Franta si tarile UE,…

- Ministerul Turismului din Grecia a anunțat ca cei care vor sa-și faca vacanța pe teritoriul elen vor avea nevoie de un fel de pașaport de sanatate, „pașaport coronavirus”, adica un document oficial din țara de origine, care sa ateste ca respectivii turiști nu sunt infectați cu SARS-COV 2. Aceasta regula…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a indemnat duminica Grecia ''sa-si deschida portile'' in fata migrantilor, pe care Ankara i-a anuntat ca si-a deschis frontierele sale, si sa-i lase sa intre in celelalte tari ale Uniunii Europene, informeaza AFP. "Hei, Grecia!…

- Turcia isi va deschide frontiera cu Siria pentru refugiatii care se indreapta spre Europa daca violentele actuale nu vor lua sfarsit, a avertizat ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, precizand ca 1.000 de politisti sunt desfasurati joi la granita cu Grecia, transmite dpa, citat de Agerpres .

- Situație tensionata la frontiera dintre Grecia și Turcia dupa ce președintele Erdogan a anunțat ca refugiații sunt liberi sa plece spre Europa. Valuri, valuri migranții incearca sa intre in Grecia.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca 18.000 de migranți au trecut granița spre Europa, dupa ce țara sa le-a premis sa plece, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Numarul va ajunge la 25.000 pana la 30.000 in zilele urmatoare. Turcia nu mai poate face fața numarului mare de oameni…