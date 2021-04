Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Grecia este inclusa pe lista galbena, la fel Germania, Elveția, SUA și Canada. Nu se…

- Grecia a fost introdusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, romanii care vor calatori in Grecia, vor fi obligați la intoarcerea in Romania sa stea in carantina 14 zile. Masura nu se aplica celor care au fost vaccinați cu ambele doze sau care au avut in ultimele 90 de zile COVID-19.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista statelor si zonelor considerate de risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanelor care sosesc în România din acestea, Grecia fiind inclusa…

- De maine ai putea pleca in vacanța in Grecia. Ai nevoie de un test PCR negativ sau certificat de vaccinare, dupa ce autoritațile au stabilit regulile pentru concediile de anul acesta. Pentru intrarea in Grecia, trebuie sa ai completat documentul de calatorie și locație pe care il gasești aici. Ministrul…

- Sunt putine state care si-au redeschis turismul fara carantina. Din pacate, acum, nu putem sa mergem inca in Grecia, pentru ca asta ar insemna sa intram in carantina in statul elen. Nici in Bulgaria sau Turcia nu putem sa mergem in vacanta, cel putin acum, pentru ca asta ar insemna ca atunci cand…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat ca Marea Britanie a ieșit din lista țarilor galbene, astfel ca persoanele care vin din Regatul Unit in Romania nu vor mai avea obligația sa intre in carantina. „Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența include…

- Lista țarilor considerate a avea risc epidemiologic ridicat a fost din actualizata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. CNSU a decis sa scoata Germania din zona galbena. Cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina. “Comitetul Național pentru Situații…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din statele de pe lista intra in carantina acasa sau la locația declarata pentru 14 zi...