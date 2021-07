Stiri pe aceeasi tema

- Este aglomerație la vama Makaza, la ieșirea din Grecia spre Bulgaria. Sute de romani așteapta de mai bine de doua ore sa treaca granița pentru a se intoarce in țara. Mulți dintre ei și-au scurtat sejurul pentru ca, incepand din aceasta noapte, Grecia intra in zona galbena, iar cei care se intorc de…

- Grecia a trecut din zona verde in zona galbena. Persoanele care vin din zona galbena trebuie sa stea in carantina la intrarea in Romania. Sunt scutite de carantina acele persoane care au trecut prin infecția cu sars-cov-2, cele vaccinate și cele care au test negativ.Chiar daca vin dintr-o zona aflata…

- Romanii ies mai bine daca isi cumpara o casa de vacanta in Turcia, Grecia sau Bulgaria decat in propria lor tara. In Turcia, de exemplu, locuintele sunt chiar si cu aproximativ 30.000 de euro mai ieftine decat la noi.

- Preturile la locuinte au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- Bulgaria, Turcia și Grecia sunt cele 3 destinații de vacanța preferate de romani pentru vara aceasta. Siguranța și flexibilitatea in momentul rezervarii au devenit foarte importante pentru turiști. Cand vine vorba despre cele mai populare destinații de vacanța pentru Romania, in top trei intra…

- Potrivit legii 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, varsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani si o sa creasca treptat pana la 63 de ani pana in luna ianuarie 2030. Pentru barbati, varsta standard de pensionare este de 65 de ani. Stagiul minim de cotizare este de…

- Cetatenii nevaccinati care vin din tarile aflate pe lista galbena nu ar mai trebui sa stea in carantina daca se testeaza la intrarea in tara, a afirmat, vineri, Alin Burcea, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), intr-o conferinta de presa. „Ca urmare a campaniei…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) susține ca introducerea unor țari din care vin turiști in Romania și a unora catre care turiștii romani vor sa plece, pe lista galbena, a generat un val de anulari de vacanțe. „Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) nu ințelege de ce Romania…