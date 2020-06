Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de avertismentele climatologilor care spun ca încalzirea globala pare sa se accelereze, valul de caldura din Siberia schimba viața de zi cu zi în numeroase moduri. La Verhoiansk, unul dintre cele mai reci sate din lume, au fost +38 de grade, iar într-un sat de la Oceanul Arctic…

- Turistii care vor ajunge in Grecia incepand cu 1 iulie vor trebui sa completeze un chestionar online, cu 48 de ore inainte de intrarea in tara, si vor primi un cod de bare care va determina daca trebuie sa fie supusi unui test de depistare a coronavirusului la sosire, informeaza AFP. Guvernul de la…

- Grecia se teme de cresterea numarului de persoane infectate, insa nu renunta la noua etapa de relaxare. Daca pleci in Grecia, din 1 iulie vei fi monitorizat printr-un formular online. Esti obligat sa completezi acest formular, inainte sa ajungi la granita. In formular vei da date personale, ce tari…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat duminica seara la Antena 3 ca a aparut o „relaxare prost ințeleasa”:`De doua saptamani și jumatate suntem intr-o creștere de cazuri. Daca la inceput a fost o creștere timida, in ultimele zile am avut și creșteri peste 300-400. Suntem intr-un moment…

- Guvernul a decis, in ședința de joi seara, ca se va putea face plaja nu doar pe șezlong, ci și pe cearșaf. Șeful Cancelariei a anunțat ca ar putea fi eliminata obligația ca persoanele care se intorc in țara, din zone turistice sau din alte țari, sa intre in izolare la domiciliu. Guvernul a decis, […]…

- „Adevarul“ a vorbit cu romani din Austria, Spania, Grecia, Italia, Anglia, Belgia si Franta despre cum e viata lor in relaxare graduala. Oamenii sunt inca nauciti de cele indurate, inca au retineri la apropierea de ceilalti, dar abia asteapta sa-si revina la normal. „Ne e dor sa ne imbratisam parintii…

- Ziarul Unirea Raed Arafat: Bisericile NU se deschid pe 15 mai. Vor fi deschise cel mai devreme in „valul 2” de relaxare Biserica Ortodoxa si alte culte crestine au solicitat ca masurile de relaxare dupa 15 mai sa includa si deschiderea bisericilor. Secretarul de stat Raed Arafat afirma insa ca acest…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca intentioneaza sa relaxeze restrictiile de calatorie lansand noi rute de pe aeroportul londonez Luton catre destinatii de vacanta din Portugalia (din 16 iunie) si Grecia (din iulie), transmite Reuters, potrivit Agerpres. In Europa au fost oprite cursele…