Grecia probabil ca va intra saptamana viitoare in scenariul roșu, ceea ce conform regulilor actuale va duce la o discriminare a copiilor sub 12 ani care vor reveni in Romania, afirma prof. univ. dr. Alexandru Rafila. Acest lucru contravine flagrant recomandarilor Comisiei Europene, care stipuleaza foarte clar ca in cazul copiilor nu trebuie introdusa carantina. Ei nu sunt vaccinați pentru ca nu pot fi vaccinați, nu pentru ca cineva nu vrea sa ii vaccineze, spune prof. Rafila intr-un interviu pentru SpotMedia.ro. In plus, spune prof. Rafila, aceasta regula descurajeaza vaccinarea: “Sunt oameni…