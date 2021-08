Stiri pe aceeasi tema

- Prima victima raportata de autoritațile elene a fost un barbat de 38 de ani, dintr-un orașel aflat la nord de Atena. Acesta a fost lovit de un stalp electric care s-a prabușit sub efectul flacarilor, in timp ce trecea cu scuterul pe langa el. Intr-o localitate din apropiere, Konstantinos Michalos, președintele…

- Autoritatile din Grecia au cerut locuitorilor Atenei sa ramana in case si sa tina geamurile inchise, miercuri, dupa ce incendiile de padure care au izbucnit in nordul orasului au acoperit cerul cu un strat gros de fum negru, relateaza Reuters.

- Aproximativ 4.000 de persoane, potrivit politiei, au protestat miercuri seara în centrul Atenei fața de masurile guvernamentale anuntate luni pentru a combate raspândirea variantei Delta a coronavirusului, printre acestea figurând obligativitatea vaccinarii pentru anumite categorii…

- „In data de 16.06.2021, la ora 16.33 am fost anunțați prin SNAU 112 despre producerea unui incendiu in subsolul unei hale de producție și depozitare produse finite elemente automotive la un operator economic de pe strada Siemens,Timisoara.In urma informațiilor primite, s-a dispus alertarea Detașamentului…

- ISU Dambovița a transmis ca pompieri aflati in zona au observat fum la o fereastra a cladirii si au intervenit prompt, evitandu-se extinderea incendiului. Aceștia au transmis ca nimeni nu a fost ranit. ”In timp ce actionau pentru stingerea unor cabluri electrice peste care au cazut crengile rupte de…

- Inchiderea punctelor de trecere catre Gaza prezinta riscul de inflație și lipsa bunurilor de baza, inclusiv a produselor alimentare. Programul alimentar mondial (PAM) a anunțat luni ca a decis sa trimita ajutor de urgența catre 51.000 de persoane din enclava palestiniana. Programul Alimentar Mondial…

- Maratonul de vaccinare anti-COVID din Cluj-Napoca a fost un adevarat eșec comparativ cu alte orașe din țara, unde s-a atins targetul de 10.000 de persoane vaccinate anti-COVID. Pâna aseara la ora 20:00, doar 3.000 de…

- Mai multe localitati din Satu-Mare au fost acoperite de ape. Peste 100 de oameni au fost evacuati de urgenta din cauza ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore. Ploile au facut prapad in Ratesti, Socond, Hurezu Mare. Apa a ajuns in curțile caselor, dar și pe drumul național care a fost inchis.…